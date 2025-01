Das Unternehmen hatte wegen hoher Energiepreise Schwierigkeiten. Jetzt soll am Standort amHaldensleber Südhafen der Neustart der Produktion vorbereitet werden.

Beim Haldensleber Düngemittelhersteller Seraplant soll die Produktion wieder anlaufen. Das teilte das Unternehmen jetzt mit. Demnach ist das Insolvenzverfahren, in dem sich die Seraplant GmbH seit 2022 befand, am 31. Dezember 2024 aufgehoben worden. In der kommenden Woche sollen die Vorbereitungen für den Neustart der Produktion beginnen.