Intel Intel-Ansiedlung: Wie viel der Steuergelder bleibt in der Börde?

Die Planungen für die Intel-Ansiedlung laufen auf Hochtouren. Ein möglicher Konflikt-Punkt dabei: die Gewerbesteuern. Wie viel bleibt in der Börde, oder genauer, in der Gemeinde Sülzetal? Und wie wird Wanzleben in die Entwicklung einbezogen?