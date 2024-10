Auch in Irxleben beteiligten sich Arbeitnehmer am bundesweiten Warnstreik, zu dem die IG Metall aufgerufen hat. Das sind die Forderungen.

Warnstreik in der Hohen Börde

Auch die Beschäftigten von Siemens in Irxleben haben sich gestern am Warnstreik beteiligt.

Irxleben - Die Beschäftigten von Unternehmen der Metall- und Elektrobranche haben sich am 29. Oktober an den bundesweiten Warnstreiks beteiligt. Mit dabei waren in Irxleben auch Arbeitnehmer der Betriebe Siemens Mobility GmbH und Siemens AG, die für zwei Stunden ihre Arbeit niederlegten.