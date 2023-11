Neben mehreren Straßensperrungen, die die Haldensleber auf sich nehmen müssen, ist am 14. November noch eine weiteres Ärgernis hinzu gekommen. Auf der Magdeburger Straße steht eine Baustellen-Ampel. Doch ist sie überhaupt wirklich nötig?

Ist die neue Baustellen-Ampel auf der Magdeburger Straße in Haldensleben nutzlos?

Haldensleben - Eine weitere temporäre Ampel wurde vor gut zwei Wochen, am 14. November 2023, auf der Magdeburger Straße in Haldensleben aufgestellt. In der Kurve zwischen der Ohrelandhalle und der Magdeburger Straße/Dachdeckerei sollen dadurch Begegnungen zwischen Lkw und anderen großen Fahrzeugen, wie beispielsweise Linienbussen, vermieden werden.