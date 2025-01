Zum 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz wird am 27. Januar 2025 der Opfer des Nationalsozialismus’ gedacht. Auch in Haldensleben waren Menschen der Verfolgung ausgesetzt.

Haldensleben - Eugen Frohnhausen war wahrscheinlich der letzte Bürger jüdischen Glaubens, der unter der Herrschaft der Nationalsozialisten in Haldensleben lebte. Als er am 18. Dezember 1942 den Freitod wählte, wohl um seiner Deportation zu entgehen, verschwand mit ihm auch der letzte Teil der jüdischen Gemeinde, die hier seit Anfang des 19. Jahrhunderts existierte. Am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus’ wird an die Millionen von Menschen erinnert, die wie er unter den Nazis Verfolgung und Vernichtung ausgesetzt waren.