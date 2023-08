Bei der Grillparty der Flechtinger Landladies standen die Partner am Grill, während die Frauen für Salate, frisches Brot und frische Beilagen sorgten.

Flechtingen - Kochen, vor allem am Herd oder dem Backofen mal etwas Neues ausprobieren, das gehört bei den Flechtinger Landladies häufiger zum Jahresprogramm. Dann besorgen sie sich über die Kreisvolkshochschule einen Kochkurs und stehen einen Abend lang gemeinsam in der Lehrküche.

Für ihren sommerlichen Grillnachmittag jedoch standen die Frauen allein in ihren heimischen Küchen, um das „hammermäßig leckere“ Salatbuffet abwechslungsreich zu gestalten, wie es Jana Dreven-stedt noch ganz unter dem kulinarischen Eindruck beschrieb.

Für das Grillen holten sich die Landladies Verstärkung von ihren Partnern. Die selbstgebackenen Grillbrote waren luftig und locker, alles andere nur unfassbar köstlich.

Manchmal lassen es sich die Frauen aber auch einfach nur in einem Restaurant gut gehen, vor allem, wenn es wieder einmal darum geht, sich untereinander auszutauschen und die Geselligkeit zu pflegen. Und die nächsten Aktivitäten besprechen, steht mit auf dem Plan. Viele Köpfe bringen viele Ideen und sorgen schließlich für Abwechslung.

Der Makramee-Workshop in Hohenwarsleben war so stark nachgefragt, dass die Landladies gleich zwei Kreativabende buchen mussten. Foto: Flechtinger Landladies

Gleich an zwei Tagen trafen sich die Landfrauen im Atelier „Erna Korn“ von Grit und Mario Pastel in Hohenwarsleben. Die Nachfrage nach dem Workshop „Die Kunst des Makramees“ war so groß, das sich die Damen auf zwei Tage aufteilen mussten, erzählt Jana Drevenstedt.

Nach einer herzlichen Begrüßung durch die Inhaberin des Ateliers konnte es gleich losgehen. Mit „Trockenübungen“ für die verschiedensten Knoten und einer perfekten Anleitung tauchten die Landladies ein in die aus dem Orient stammende besondere Knüpftechnik.

Handarbeiten stehen hoch im Kurs

Mit dieser Technik können zauberhafte Ornamente, Textilien, Schmuck oder Accessoires hergestellt werden. Makramee ist schon lange ein DIY-Trend ohne Verfallsdatum. Das Fazit: Selbst einen Lebensbaum zu knüpfen, das erfordert viel Konzentration.

Der meist gesagte Satz der Abende lautete: Da wo der Knubbel ist, kommt das L. „Das brachte uns immer wieder zum Lachen und zurück in die Knüpftechnik. Wir Landladies hatten viel Spaß dabei, und auf die Ergebnisse sind wir mehr als stolz“, fasst Jana Dreven-stedt zusammen.

Die zwei wundervollen Abende in der Börde, gespickt mit Wissen, guten Erklärungen und netten Gesprächen, werden den Flechtinger Landladies noch lange in Erinnerung bleiben.

Der Veranstaltungskalender ist auch im zweiten Halbjahr dieses Jahres prall gefüllt.

Ganz schön knifflig: Jana Dreven-stedt knüpft an ihrem Lebensbaum. Foto: Flechtinger Landladies

Eine Fahrradtour mit Einkehr zum Mittagessen und eine Funkhausführung beim Mitteldeutschen Rundfunk in Magdeburg gehören dazu.

Natürlich kann nicht jeder zu jedem terminlichen Angebot, doch es sei ja schließlich auch keine Pflicht, an allen Veranstaltungen teilzunehmen, so die Vorsitzende. „Wir treffen uns regelmäßig nach dem Motto: Jeder kann, keiner muss.“

Das abwechslungsreiche Vereinsleben kommt an, immer wieder können die Flechtinger Landladies neue Mitstreiterinnen begrüßen. Das Interesse wächst, und es macht einen Riesenpaß, gemeinsam mit den Frauen Pläne zu schmieden und diese auch umzusetzen, sagt Jana Drevenstedt. Jede Frau mit Lust am gemeinsamen Agieren sei willkommen.