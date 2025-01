Mit nur drei Bewerbern bleiben die Stimmzettel für die Landratswahl in der Börde am 16. März überschaubar. Darum schicken SPD, Grüne und AfD keinen Kandidaten ins Rennen.

Kandidatenflaute bei der Landratswahl in der Börde

Am 16. März wird in der Börde ein neuer Landrat gewählt.

Haldensleben. - Nur drei Wochen nach der Bundestagswahl Ende Februar steht im Landkreis Börde noch eine weitere Wahl an. Am 16. März wird ein neuer Landrat gewählt. Die Amtszeit von Martin Stichnoth (CDU) endet am 6. September.