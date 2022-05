Kastanien sollen in Lockstedt das Dorfbild beleben

Bäume sollen auf Initiative von Bewohnern in Lockstedt gepflanzt und das Dorfbild wieder zum Leben erweckt werden. Das Geld für die zehn Kastanien ist gesammelt, doch so einfach scheint die Umsetzung des Vorhabens nicht zu sein.

Lockstedt - „Wir wollen das alte Dorfbild wieder herstellen. Früher standen hier zehn Kastanien. Uns liegt es am Herzen, diese Baumreihe wieder anzupflanzen“, sagt Jörg Schumann, deutet auf sechs Baumstümpfe an der Straße Zur Aller in Lockstedt und zeigt von der Kirche aus zum Ortsausgang in Richtung der ehemaligen Grenze.