Weferlingen - Die Familien Kleinecke und Nordt vermissen ihren Kater Gadito. Seit dem 2. April haben sie ihn nicht mehr gesehen.

Der Kater ist sehr lieb und verschmust, er wurde mit der Flasche aufgezogen. Im Sommer des vergangenen Jahres haben sie das Tier in der Nähe ihres Zauns gefunden, es war ausgesetzt, etwa vier Wochen alt.

Bisherige Suchen blieben erfolglos

Inzwischen ist der Kater etwa neun Monate alt und kastriert. Da sein Zuhause am Ortsrand von Weferlingen in Richtung Siestedt liegt, kann er durchaus in die Feldmark gelaufen sein. Mehrere Suchen auch in den Nachbarstraßen haben nichts gebracht.

Wer den Kater sieht, wird gebeten, sich bei Familie Kleinecke oder Nordt in Weferlingen, Schillerstraße 24, unter Telefon 039061/2483, zu melden.