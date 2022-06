Keine Schulplätze für Ukrainer im Landkreis Börde?

Im Landkreis sind etwa 400 ukrainische Kinder im schulpflichtigen Alter untergebracht. Mehr als 300 davon haben noch keinen Unterrichtsplatz für das kommende Schuljahr. Eine Familie aus Oebisfelde-Weferlingen musste Monate darum ringen, die aufgenommen Kinder an einer Schule unterzubringen.

Haldensleben - Sechs Kinder. Drei Monate in Oebisfelde-Weferlingen. Und noch immer keinen Platz in der Schule. Diese Erfahrung muss die Familie Möllmann machen, die zwei ukrainische Familien bei sich aufgenommen hat. Sie versuchen die Kinder im Alter von 7 bis 16 Jahren für den Unterricht anzumelden, lange ohne Erfolg. Der Frust ist groß. Doch sie sind damit nicht alleine - mehr als 300 von 400 ukrainische Kinder im schulpflichtigen Alter im Landkreis Börde haben bisher keinen Platz an einer Schule.