Keine Weihnachtsbaumplantage im Stadtwald Zernitz

Ein großes Stück Land im Stadtwald Zernitz wurde umgepflügt. Dort will die Stadt Haldensleben aufforsten.

Haldensleben - Zum Haldensleber Stadtwald, also den kommunalen Waldgebieten der Stadt Haldensleben, gehört auch der Zernitz. In dieses Gebiet kommt man über Bülstringen. Im Zernitz sieht es gerade nicht so idyllisch aus, dort können Spaziergänger eine umgepflügte Fläche sehen.