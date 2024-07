Bülstringen. - Noch eine Woche Sommerferien liegt vor den Schülern in Sachsen-Anhalt, bevor das neue Schuljahr beginnt. Langeweile muss ohne Unterricht zumindest in Bülstringen jedoch nicht aufkommen. Heike Jaworski hat ihr Ferienspielkabinett voll gepackt mit interessanten und abwechslungsreichen Angeboten für Kinder im Grundschulalter.

Bereits in der vergangenen Woche standen zahlreiche Experimente an. In den Fokus hatte Heike Jaworski Bildung für nachhaltige Entwicklung genommen. Den Kindern möchte sie aufzeigen, wie sie ihr Leben selbständig und kreativ gestalten können, um den Herausforderungen der Zeit gerecht werden zu können. Der Gemeinschaftsgarten der Gemeinde ist dazu ein sehr guter Anlaufpunkt.

Die Mädchen und Jungen haben fleißig Hand angelegt, um Gurken, Tomaten und Paprika unter alle dem Bewuchs wieder zum Vorschein zu holen, denn Unkraut hatte sich in den vergangenen Tagen kräftig ausgebreitet.

Reparaturarbeiten am grünen Pavillon

Auch am grünen Pavillon musste wetterbedingt einiges repariert und erneuert werden, denn Wasser und Wind hatten ihm zugesetzt. Die ersten beiden Kartoffelsorten - Blauer Schwede und Emmalie - konnten ausgegraben und aufgelesen werden. Sie bildeten den Grundstock für leckere Speisen, die sich die Kinder selbst frisch zubereiten konnten.

So wurden unter anderem Quark und Gurkensalat angerichtet, und mit den geernteten Kartoffeln gemeinsam zu einer leckeren Mahlzeit drapiert. Quarkspeise mit Milch und Zitrone schmeckte allen Kindern.

Auch ein Pizzakarton diente als Sonnen-Ofen für Würstchen und Kartoffeln. Foto: Carina Bosse

Nebenher ging es aber nicht nur um das Essen. Wie man einen Luftballon aufbläst, ohne selbst pusten zu müssen, lernten die Kinder kennen. Dazu braucht es nur ein wenig Backpulver und Essig. Dann wurde eine Lavalampe gebastelt. Im Rahmen einer Tier-Rallye erkundeten die Kinder das Umfeld vom Törner See. So spannende Tiere wie Marienkäfer, Gottesanbeterin, Wasserläufer, Blaue Libelle, Mini-Frösche und Wespen konnten dabei entdeckt werden. Von Letztgenannten gab es gleich ein ganzes Nest zu entdecken - im Handlauf des Kneippbeckens am Törner See.

Aus Chipsdosen und einem Pizzakarton bastelten die Teilnehmer einen Backofen zur energiesparenden Aufwärmung von Würstchen allein durch die Kraft der Sonne. Die mit Alufolie ausgekleideten Dosen dienen dabei als natürlicher Wärmeleiter. Mittels eines in den Karton geschnittenen Loches, das mit Klarsichtfolie abgedeckt und verschlossen wurde, beschien die Sonne das auf einem Spieß arretierte Würstchen. Die Kinder konnten genau beobachten, welche Wirkung die Sonne auf ihre Miniöfen hatte. Das Würstchen diente zugleich als Grundlage für das mittägliche Hotdog, das sich die Kinder gewünscht hatten.

Das Begegnungszentrum bot den Mädchen und Jungen mit der weitläufigen Grünfläche und dem Spielplatz davor ideale Bedingungen, um die Kreativpausen sinnvoll zu gestalten. Übrigens wurde nicht nur gebastelt.

Die Kinder konnte das neue Kreativalarm-Matheheft von Heike Jaworski ausprobieren und erhielten Besuch von Almut Eggeling vom Kreativen Lernzentrum aus Wegenstedt. Unter dem Motto „Voneinander lernen“ gab es viele Tipps für die Grundschüler. Einige von ihnen werden auch diese letzte Ferienwoche gemeinsam verbringen, andere, darunter auch einige angehende Abc-Schützen werden noch hinzukommen, freut sich Heike Jaworski noch auf eine weitere nachhaltige Ferienaktionswoche.