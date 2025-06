Nach mehrmonatigen Sanierungsarbeiten wurde die Kirchenruine Nordhusen in Hundisburg zum Romaniktag am Wochenende wieder eröffnet.

Hundisburg. - Die Gerüste sind abgebaut, der Bauzaun ist verschwunden und die Ruine Nordhusen zeigt sich wieder in voller Pracht. Nach einem guten dreiviertel Jahr sind die Sanierungsarbeiten an der Kirchenruine abgeschlossen und das Denkmal am Hundisburger Steinbruch erstrahlt wieder in neuem Glanz. Pünktlich zum diesjährigen Romaniktag am Samstag wurde das mittelalterliche Bauwerk offiziell wieder für die Öffentlichkeit freigegeben.