Zwischen Vorfreude und Verzicht: Was sich beim Wernigeröder Rathausfest 2025 ändert

Das Rathausfest - Wernigerodes größtes Stadtfest - findet am Wochenende vom 20. zum 22. Juni statt.

Wernigerode. - In wenigen Tagen startet eine der größten Veranstaltungen in der Region: das 59. Wernigeröder Rathausfest. Während bei den einen die Vorfreude auf drei Tage voller Bühnenprogramm, Schlemmen und Bummeln wächst, sind andere in Sorge. Für das Fest, bei dem die Innenstadt zur Partymeile wird, gelten dieses Jahr striktere Regeln. Und die treffen vor allem Anwohner und Gewerbetreibende.