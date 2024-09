Haldensleben/jh. - Nachdem die evangelische Kindertagesstätte „St. Marien“ in Haldensleben im April bereits den Träger gewechselt hatte – nämlich von der evangelischen Kirche zur Johanniter-Unfallhilfe – gibt es jetzt weitere Neuerungen in der Einrichtung. So hat mit Lisa Pfahlert einerseits eine neue Leiterin in der Kita angefangen.

Außerdem, so teilt die Pressereferentin der Johanniter-Unfallhilfe – Regionalverband Magdeburg, Börde, Harz – Christine Wiegert mit, dürfe die Einrichtung seit neuestem auch Kinder im Alter ab einem Jahr bei sich aufnehmen. Freie Plätze gebe es noch.

Für ihre Schützlinge haben Erzieher und Leitung zudem neue Spielgeräte ausgesucht, die nun das Gelände an der Maschenpromenade aufwerten sollen. Besonders beliebt sei bei den Kindern ein großes Spielgerät mit langer Rutsche und vielen Klettermöglichkeiten, das „für jede Menge Spaß“ sorge.

Für die Allerkleinsten sei ein Spielgerät dazugekommen, bei dem diese krabbeln, klettern, sich in einem kleinen Tunnel verstecken und ebenfalls rutschen könnten. „Damit haben wir unser Angebot für alle Altersgruppen weiter ausgebaut“, erklärt Christine Wiegert. „Der Bereich mit den Schaukeln und dem Sandkasten wurde neu begrünt. Die Bauarbeiten wurden von den Kindern mit großem Interesse verfolgt – sie ahmten begeistert mit ihren Spielzeugbaggern nach, wie der Sand bewegt und aufgeschichtet wurde“, fügt sie hinzu.