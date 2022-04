Kleine Kunst wird auf dem Mariannenhof in Etingen ganz groß

Das Innere des „Mariannenhofes“ in Etingen verwandelt sich in eine Freiluftbühne für das Kleinkunstfestival. Die Hofbewohner sowie die Frauen und Männer, die in den Häusern der Stiftung in Calvörde zuhause sind, genießen die Vorstellungen der Schauspieler und Musiker.

Foto: Anett Roisch