Lehrermangel Kommentar zum Lehrermangel in Haldensleben: Unterrichtsausfall baut Druck auf allen Seiten auf

Eltern halten in Haldensleben eine Mahnwache gegen den Unterrichtsausfall und für faire Prüfungen ab. Die Situation am Gymnasium in Haldensleben baut Druck bei allen Beteiligten auf.