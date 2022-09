Denkmalschutz „Kommissarin“ Voigt in Erxleben auf Spurensuche

„KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz“ – so lautet das diesjährige Motto für den Tag des offenen Denkmals. Auch an den Schlossanlagen in Erxleben hat die Zeit „KulturSpuren“ hinterlassen. „Kommissarin“ Sabrina Voigt gehört zu den Rettern des Fördervereins und zeigt an den Bauwerken interessante Beweise aus der Vergangenheit.