Konzerte sorgen in Haldensleben trotz miesen Wetters für grandiose Stimmung

Zum ersten Mal sind in Haldensleben die Altstadtkonzerte über die Bühne gegangen. Sie haben in diesem Jahr coronabedingt das traditionelle Altstadtfest ersetzt.

Haldensleben - Festes Schuhwerk und Regenschirme gehörten in diesem Jahr zur Grundausstattung der Besucher des Altstadtfestes. Obwohl, als Fest war die traditionelle Veranstaltung am letzten Augustwochenende dieses Mal nicht deklariert worden. An drei festen Spielstätten - dem Alten Friedhof, dem Weißen Garten und dem Hagenhof - fanden Konzerte statt und es wurden Kinder- und Unterhaltungsprogramme geboten.