Die Haldensleber Dermatologin Dr. med. Anja Thielitz zieht sich ab Juli aus der vertragsärztlichen Versorgung zurück. Ab August eröffnet sie ihre Praxis neu – dann aber nur noch auf Selbstzahlerbasis. Was das für Patienten bedeutet und wie die Hautärztin ihre Entscheidung begründet.

In der Börde gibt es bald nur noch eine vertragsärztliche Hautarztpraxis.

Haldensleben. - Patienten, die einen Termin beim Hautarzt möchten, müssen nicht selten eine Wartezeit von mehreren Monaten in Kauf nehmen. Wer noch in keiner Kartei steht, hat noch schlechtere Karten: Viele dermatologischen Praxen nehmen gar keine neuen Patienten mehr auf. Im Landkreis Börde verschärft sich die Situation nun noch weiter: Die Haldensleber Hautärztin Dr. med. Anja Thielitz gibt Ende Juni ihre Kassenzulassung zurück. Dann endet in dieser Praxis die kassenärztliche Versorgung.