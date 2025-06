Da braut sich was zusammen: Dunkle Wolken zogen am Freitagmorgen, 6. Juni 2025, über der Ringbrücke an der Brenneckestraße auf. Drunter wurde die Baustelle für die Tiefenprüfung eingerichtet.

Magdeburg. - Nur noch jeweils einspurig geht es unterhalb der Ringbrücken an der Halberstädter Straße und der Brenneckestraße voran. In der Mitte wurden Baustellen eingerichtet. Anders als geplant sollen die Tiefenprüfungen an beiden Brücken zeitgleich laufen. Droht ihnen das gleiche Schicksal wie der Ringbrücke am Damaschkeplatz?