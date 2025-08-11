Baustelle am Kreisverkehr in Flechtingen Flechtingen wird neun Wochen lang zur Verkehrs-Sackgasse
Der Kreisverkehr am Flechtinger Kurhaus wird bis zum 10. Oktober saniert. Die Vollsperrung bringt Umleitungen und verlängerte Fahrwege für Autofahrer.
Aktualisiert: 11.08.2025, 17:17
FLECHTINGEN/BÜLSTRINGEN. - Ab heute wird Flechtingen für die kommenden neun Wochen zum Nadelöhr. Ein zentraler Punkt - der Kreisverkehr am Kurhaus, wo die Landesstraßen (L) 25 (Altenhausen – Calvörde) und 43 (Behnsdorf – Bülstringen) aufeinandertreffen – wird für Sanierungsarbeiten voll gesperrt. Planmäßig soll bis zum 10. Oktober gebaut werden. Bis dahin müssen Kraftfahrer mit Behinderungen und Einschränkungen zurechtkommen, teilt das Landes-Verkehrsministerium mit. Wie vielerorts werden die Sommermonate schwerpunktmäßig für Straßeninstandhaltungsmaßnahmen genutzt.