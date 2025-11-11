weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Wer sich sportlich austoben möchte, hat im Park an der Villa Albrecht die Chance, auf eine Boule oder Discgolf zu spielen. Die Volksstimme-Redaktion hat getestet, wie die Sportarten funktionieren.

Von Saskia Lohöfer 11.11.2025, 18:00
Sylvia Schiewe (von links), Sophie-Charlott Weiß und Saskia Lohöfer aus der Volksstimme-Redaktion haben das Boule- und Discgolf-Spiel an der Villa Albrecht ausprobiert.
Sylvia Schiewe (von links), Sophie-Charlott Weiß und Saskia Lohöfer aus der Volksstimme-Redaktion haben das Boule- und Discgolf-Spiel an der Villa Albrecht ausprobiert. Foto: Nicole Schulze

Haldensleben - Vier Discgolf-Körbe und ein breiter, angelegter Fußweg zum Kugeln werfen, laden zum Zeitvertreib an der Villa Albrecht ein. Wer hier mit einem Frisbee oder mit Boule-Kugeln spielen möchte, kann sich diese selbst mitbringen oder ganz einfach an dem Kundencenter der Stadtwerke Haldensleben (SWH) ausleihen. Die Sportgeräte und der Platz stehen jedem zur freien Verfügung. 15 Boule-Kugel-Sets und 8 Frisbeescheiben warten auf ihren Einsatz.