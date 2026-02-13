Bis Ende des Monats wird die Stadt Magdeburg abermals den Gedenkort für die Opfer des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt aufräumen. Plüschtiere und weitere Erinnerungsstücke werden eingelagert.

Der Gedenkort für die Opfer des Anschlages auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt an der Johanniskirche wird behutsam durch die Stadt aufgeräumt.

Magdeburg. - Die am Westportal der Johanniskirche abgelegten Erinnerungsstücke an die Opfer des Anschlages auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt am 20. Dezember 2024 werden bis Ende Februar behutsam entfernt. Darüber hat die Stadtverwaltung informiert.

Ein Teil davon wird an den neuen Gedenkstein in der Hartstraße/Ecke Ernst-Reuter-Allee umgesetzt. Die Plüschtiere und weitere Erinnerungsstücke werden von der Landeshauptstadt eingelagert. Abgebrannte Kerzen werden entsorgt, verwelkte Blumen aufgenommen, hieß es.

Erinnerungsstücke, die zum Gedenken an die Opfer des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt an der Johanniskirche abgelegt wurden, werden eingelagert. Foto: Victor Herrmann

Im Januar vergangenen Jahres hatte es vor der Johanniskirche eine erste behutsame Aufräumaktion gegeben.

Der Gedenkstein für die Opfer des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Foto: Victor Herrmann

Der neue Gedenkstein in der Hartstraße wurde am 20. Dezember 2025 eingeweiht, um innezuhalten und somit in unmittelbarer Nähe des Tatortes trauern zu können. Betroffene und Hinterbliebene legen hier regelmäßig Blumen und Erinnerungsstücke nieder. Oberbürgermeisterin Simone Borris hatte am Tag der Einweihung in stillem Gedenken einen Strauß sowie einzelne Rosen für die betroffenen Familien abgelegt.