Kunstvielfalt auf der alten Burg in Bebertal

Bebertal - Die Kunstausstellung „Leben ART“ öffnet am 2. und 3. Oktober auf der Veltheimsburg in Bebertal wieder seine Tore. Wie die Organisatoren in einer Presseinformation mitteilten, habe Burgherr Holger Schwarz viele Künstler eingeladen, die Ausstellung mitzugestalten. Unter anderen würde beispielsweise die Künstlerin Manuela Moritz ihre Vielseitigkeit in Malerei, Design und sogar Gesang zeigen.