Vollsperrung der Neuhaldensleber Straße Jetzt geht es der L 24 in Haldensleben an den Kragen: Wann die Sperrung beginnt und wie lange sie dauert

Die Neuhaldensleber Straße in Althaldensleben - in Olln - soll grundhaft saniert werden. Dazu ist eine Vollsperrung in drei Bauphasen nötig, die schon bald beginnt und einige Zeit dauern wird.