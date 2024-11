Die Zufahrt zum Parkplatz des Friedhofes in Wedringen steht so sehr unter Wasser, dass sie gesperrt wird. Jetzt muss die Stadt handeln.

Land unter am Wedringer Friedhof

Die Zufahrt zum kleinen Parkplatz am Friedhof in Wedringen steht komplett unter Wasser. Sie wird jetzt von der Stadt gesperrt.

Wedringen. - Wer zum Friedhof in Wedringen möchte und das am liebsten auch noch trockenen Fußes, der hat derzeit schlechte Karten. Denn in der Zufahrt zum Parkplatz hat sich mehr als eine große Pfütze gebildet. „Da muss jetzt gehandelt werden“, bringt es Ortsbürgermeister André Wiklinski (CDU) auf den Punkt.