Immer wieder brennen Garagen in Oschersleben. Die Feuerwehr muss jetzt erneut ausrücken. Neben der Brandstiftung haben die Anwohner noch weitere Sorgen. Was die Ermittlungen der Polizei ergeben haben.

Die Feuerwehr Oschersleben wurde am Donnerstag, 17. Juli 2025 alarmiert. Schon wieder stand eine Garage in Flammen.

Oschersleben - Die Anwohner rund um den Garagenkomplex in der Neindorfer Straße/Clara-Zetkin-Straße kommen aktuell nicht zur Ruhe. Denn wie schon am vergangenen Sonnabend 12. Juli, hat es am Donnerstag, 17. Juli, in den frühen Morgenstunden vor Ort erneut eine Garage gebrannt.