Landkreis Börde: Corona-Impfzertifikat läuft ab – was nun?

Nach 365 Tagen läuft das Corona-Impfzertifikat automatisch ab. Doch was dann? Und warum ist eine Impfung vorm Urlaub in manchen Fällen doch noch notwendig? Bei Impf-Terminen im Landkreis Börde gibt es eine Neuerung.

Haldensleben - Für viele Menschen liegt die Corona-Impfung, zumindest die erste, bereits über ein Jahr zurück. Doch auch bei der zweiten und dritten nähert sich die Ein-Jahres-Marke. Und damit ein technisches Problem. Denn die Corona-Warn-App weist nach 337 Tagen darauf hin, dass das Impfzertifikat in 28 Tagen abläuft. Gerade jetzt in der Urlaubszeit könnte das bei der Einreise in andere Länder zu bösem Erwachen führen, denn laut der Bundesregierung lässt sich der QR-Code dann nicht mehr auslesen. Doch es gibt einen Weg, wie jeder das Problem lösen kann.