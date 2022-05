Bald feste Standorte zum Impfen in der Börde vorhanden

Haldensleben - „Wir haben genug Impfstoff da“, sagt Uwe Baumgart, Sprecher des Landkreises Börde. Niemand müsse Angst haben, nicht geimpft werden zu können. Jedoch ist die Impfsituation in der Börde gerade angespannt, was der aktuellen Lage geschuldet ist. Gerade erst hat die ständige Impfkommission Auffrischungsimpfungen auch für alle über 18-Jährigen empfohlen. „Das wird die Lage wohl noch einmal verschärfen“, blickt Uwe Baumgart voraus. Noch hält der Landkreis seine dezentralen Impftermine auch für Menschen ohne Termin offen, ab Dezember sei damit aber Schluss. Denn dadurch hatte es lange Warteschlangen bei den jüngsten Impfterminen gegeben. Allein in Flechtingen seien 120 Impfungen geplant gewesen, realisiert wurden aber 252. In Barleben waren es sogar 272 Impfungen bei 120 Terminvergaben.