Im Landkreis Börde will sich ein Inklusionsbeitrag gründen. Welche Wünsche Menschen mit Beeinträchtigung haben, wird bei einer Diskussionsrunde in Haldensleben deutlich.

Stefan Pluta, Hans-Jürgen Otto und Bärbel Harke besuchen die Tagesstruktur der Lebenshilfe Ostfalen in der Maschenpromenade.

Haldensleben - Menschen, die eine körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung haben, stehen im Alltag oft vor Problemen, die Personen ohne Handicap vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Um Betroffenen mehr Gehör zu verschaffen, will sich im Landkreis Börde ein Inklusionsbeirat gründen. Bei einer Diskussionsrunde in Haldensleben wurde deutlich, an welchen Hürden behinderte Menschen im Alltag scheitern.