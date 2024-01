„Le Épicure“: Neueröffnung geplant Haldensleben: Wann das neue Restaurant am Markt eröffnet und welche Speisen es dort gibt

Der Betrieb „Le Épicure“ in der ehemaligen Brasserie am Markt in Haldensleben beginnt. Wann genau die Gaststätte öffnet und welche Speisen es geben wird, steht nun fest.