Liebe geht durch den Magen: Haldensleben sucht den köstlichsten Eintopf der Stadt und lädt die Einwohner zum Probieren und Verweilen ein. Zum ersten Mal werden Rezepte gesucht, die in der Suppenmeisterschaft am 3. November gegeneinander antreten.

Die Suppenkellen sind bereit: Die erste Haldensleber Suppenmeisterschaft wird im EHFA ausgetragen. Christian Wallborn (links), Bernhard Hieber und Sascha Oldenburg zeigen die Trophäen des Wettbewerbs.

Haldensleben. - Wenn die Blätter von den Bäumen fallen und die Tage kürzer und kälter werden, beginnt die Zeit der Suppen und Eintöpfe. Und die leckerste Suppe sucht nun die Stadt Haldensleben. Alle Hobbyköche aus Haldensleben und den Ortsteilen und die, die Spaß am Kochen haben, sind eingeladen bei der ersten Suppenmeisterschaft teilzunehmen. Egal ob Gulascheintopf, cremiger Kürbissuppe, exotische Asia-Kreation, fruchtige Kirschsuppe oder eine leichte Suppe mit Fisch: Jede Variation ist willkommen.