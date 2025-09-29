Das Ortsverbände des Technischen Hilfswerks in Oschersleben und auch in Haldensleben profitieren vom Haushaltsbeschluss des Bundes und werden neu eingekleidet.

Oschersleben/Haldensleben. - Neue Jacken, Hosen und Handfunkgeräte gibt es für die Ortsverbände des Technischen Hilfswerks (THW) in Haldensleben und Oschersleben. Der Deutsche Bundestag stellt nach dem Haushaltsbeschluss nicht nur die Börde-Städte neues Equipment, auch Bernburg und Staßfurt erhalten dies. Die neue Dienstbekleidung koste 47.227,82 Euro für alle vier Orte, berichtet Franziska Kersten, Bundestagsabgeordnete der SPD. „Die Helferinnen und Helfer, die sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit engagieren, müssen ordentlich ausgestattet sein“, so Kersten weiter.

4.000 Handfunkgeräte sollen noch in diesem Jahr an das THW übergeben werden. Weitere knapp 12.000 Stück sollen beschafft werden, um die Ausstattung der Ehrenamtlichen zu modernisieren und die Arbeit erleichtern.

Damit die Verbände vor Ort gezielter die Förderungen nutzen können, wie in Ausrüstung, Wartung der Geräte und Fahrzeuge, sowie in Aus- und Fortbildungen der Helfer, wurden die Selbstbewirtschaftungsmittel des Bundeshaushaltes 2025 um 10 Millionen Euro erhöht.