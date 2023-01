Der Zebrastreifen in der Bülstringer Straße ist jetzt verkehrssicherer geworden. Die alten Schilder wurden gegen moderen, beleuchteten Schilder ausgetauscht.

LED-Beleuchtung sorgt für mehr Sicherheit am Zebrastreifen in Haldensleben

Am Zebrastreifen in der Bülstringer Straße wurde eine LED_Beleuchtung installiert.

Haldensleben - Am Fußgängerüberweg an der Bülstringer Straße haben am 31. Januar die Elektriker, Michél König und Christian Block von der Wedringer Firma Elektro-Heite, nicht nur die verwitterten Schilder aus, sondern ersetzten auch die alten herkömmlichen Leuchten gegen moderne LED-Technik.