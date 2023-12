Lehrkräfte aus dem gesamten Landkreis Börde haben am Dienstag, 5. Dezember, an einem Wanrstreik teilgenommen. Einige Schulen konnten deshalb keinen Unterricht anbieten.

Lehrkräfte aus dem gesamten Landkreis Börde haben sich gestern versammelt – hier am Haldensleber Schützenhaus – um am Warnstreik teilzunehmen.

Haldensleben. - Zu einem Warnstreik hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) gestern Lehrer in ganz Sachsen-Anhalt aufgerufen. Auch Lehrkräfte aus dem gesamten Landkreis Börde folgten dem und legten die Arbeit nieder. So sammelten sich Lehrer aller Schulformen aus dem nördlichen Landkreis, etwa aus Oebisfelde, Wolmirstedt und Haldensleben zunächst in Haldensleben. Lehrer aus dem südlichen Landkreis kamen in Wanzleben zusammen. Von den Streiklokalen aus ging es mit Bussen zu einer großen Kundgebung auf den Domplatz in Magdeburg.