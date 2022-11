Liebestolle Fliegen in Hohenwarsleben

Die Sieger im Fotowettbewerb der Hohen Börde stehen fest. 66 Einsendungen zeigen außergewöhnliche Einblicke in die Fauna und Flora der Region.

Hohe Börde - Unter dem Motto „Naturnahe Glücksmomente in der Hohen Börde“ hatte der Kulturausschuss der Gemeinde Hohe Börde im Frühjahr alle Hobbyfotografen der Gemeinde aufgerufen, sich zum wiederholten Mal an einem Fotowettbewerb zu beteiligen. In diesem Monat nun erfolgt die Siegerehrung im Rahmen der nächsten Sitzung des Kulturausschusses als Ausrichter.