Das neue Jahr hat einem Lottospieler aus dem Landkreis Börde Glück gebracht: Er gewann bei der ersten Ziehung am Neujahrstag einen sechsstelligen Betrag.

Haldensleben. - Neues Jahr, neues Glück: Mit einem Hauptgewinn über 100.000 Euro ist ein Lottospieler aus dem Landkreis Börde ins Jahr 2025 gestartet. Laut Lotto-Toto Sachsen-Anhalt gewann der Glückspilz bei der ersten Ziehung des Jahres am Mittwochabend bei der Zusatzlotterie Super 6.

Auf seinem Tippschein war die sechsstellige Gewinnzahl 293996 richtig. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt den Angaben zufolge bei 1:1.000.000. Der Spieler hatte seinen Tippschein schon Ende November in einer Verkaufsstelle im Landkreis Börde eingereicht und Tipps für acht Wochen abgegeben. Der Spieleinsatz lag bei 99,40 Euro.

Der Spieler kann seinen Gewinn ab sofort in allen Annahmestellen oder im Lottohaus in Magdeburg anfordern. Für die weiteren Ziehungen, an denen der Tippschein noch teilnehmen würde, wird eine Ersatz-Spielquittung ausgestellt.

Übrigens: Im vergangenen Jahr gab es im Landkreis Börde insgesamt drei Lottogewinne im sechsstelligen Bereich: Im März gewann eine Spielerin beim Eurojackpot 217.000 Euro und im April ein Spieler 100.000 Euro bei der Glücksspirale.

Im Oktober hatte ein Spieler den buchstäblichen Sechser im Lotto: Er gewann 390.000 bei der Lotto-Variante 6 aus 49.