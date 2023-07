„Mädchenbande“ siegt am Netz in Eimersleben

Bis in die späten Abendstunden kämpften die Darts-Starter um Sieg und Platzierungen. Bei der Siegerehrung im Freien war es stockfinster.

Eimersleben - Sportfest bei Grün-Weiß Eimersleben heißt, sportlich sein in den Kernsportarten der Sektionen und zugleich gesellig – das halbe Dorf ist dann auf den Beinen. Das war in diesem Jahr angesichts der hochsommerlich-heißen und trockenen Tage gar nicht so leicht.

„Wir hatten Top-Wetter, auch wenn ein kurzer Regenschauer zwischendurch angebracht gewesen wäre“, sagt Sportfreund Matthias Preckel. Alles in allem sei es ein gelungenes Fest gewesen, von dem jeder etwas für sich abzweigen konnte, ganz egal, ob auf den Spielfeldern oder als Zuschauer daneben, konstatiert der Sportler. Die jüngste Sportart des Vereins, Darts, machte nach dem Kinderfest der Kita den Auftakt. 34 Teilnehmer spielten an vier Automaten um den Sieg. Damit hatten die Sportfreunde noch zwei Starter über ihrem eigentlichen Limit in die Startlisten eingetragen.

Im Sportlerheim von Grün-Weiß kam es zu spannenden Spielen, bis David Krull aus Ivenrode als Sieger feststand. Er verwies René Günther aus Helmstedt, Andy Helmecke aus Eimersleben und Guido Arend aus Eimersleben auf die nächsten drei Plätze. Den Titel der Best Lady holte Andrea Kluge aus Flechtingen. Bei Beste 171/180 je 2x180 trafen David Krull und 2x171 Matthias Wendel. Matthias Wendel entschied zu später Stunde das Ausbullen für sich.

Beim Fußballturnier geht es um den Pappel-Cup

Parallel zum Darts sorgte die älteste Sportart, der Fußball, beim traditionsreichen Pappel-Cup für Unterhaltung. Gespielt wurde hier auf Kleinfeld mit sieben Mannschaften – Heim- und Auswärtsteams. Die Freizeitmannschaften lieferten sich spannende Torejagden. Am Ende hieß der Sieger Grün-Weiß Eimersleben. Silber ging an Ajax Dauerstramm, Bronze an den USV aus Uhrsleben. Den gewollten Freizeitcharakter des Turnieres zeigten FC Koppinnacken vor der BSG Traktor Sommerschenburg, dem Sauna-Club und Bad Boys Bunt auf den nachfolgenden Plätzen. Auf jeden Fall hatte es allen Spaß gemacht – Sportlern wie Zuschauern.

Den Sieg beim Kleinfeld-Fußballturnier um den Pappel-Cup holten sich die Gastgeber, gefolgt von Ajax Dauerstramm und USV Uhrsleben. Foto: Sportverein

Zum Beachvolleyball hatten sich acht Mannschaften am Netz eingefunden. Wiederholt gewann die Mädchenbande aus Erxleben nach einer Hitzeschlacht an Netz. TSV Bregenstedt baggerte und pritschte sich auf den zweiten Platz. Platz 3 ging an die Uhrslebären, gefolgt von Erxleben, Korntaktfreudig, dem Team Förster, „Open Air, unten Sie“ und den Seitermanns. Die teils lustigen Namen entstammen der Phantasie ihrer Träger, die sie sich zum Turnier einfallen ließen.

Acht Mannschaften haben ihre Kräfte im Beach-Volleyball gemessen. Foto: Sportverein

Die musikalische Umrahmung zum Tanzen und Genießen fehlte ebenso wenig wie der zünftige Frühschoppen im Dorfgemeinschaftshaus, der dem ganzen Sportfest zum Abschluss die gesellige Krone aufsetzte.