Tipp für Sommerabend in der Börde Mit Herz, Hacke und Harmonie: Wassersportler machen klar Schiff für das große Konzert

Am Sportboothafen in Calvörde wird mit Hochdruck gearbeitet. Alles für ein ganz besonderes Event, das nicht nur Musikfreunde begeistern dürfte. Warum der Hafen mehr ist als nur ein Anlegeplatz – und was die Gäste am 1. August erwartet.