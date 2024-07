Insolventes Traditionsunternehmen Möglicher Investor für Bördekäserei: Ist „Bördespeck“ bald wieder zu haben?

Gerüchten zufolge soll es einen Investor für die Bördekäserei in Vahldorf geben. Somit würde der berühmte Rauchkäse wieder in der Niederen Börde hergestellt. Was ist dran?