Kerstin, Mona und noch einige andere Frauen der Gruppe „She Rides“ sind beim Biker-Treffen in Velsdorf und verknallt in ihre PS-starken Motorräder. Die Zahl der Motorradfahrerinnen bei der jährlichen Ausfahrt wächst. Per Internet sind sie mit etwa 9.500 anderen Bikerinnen im Kontakt.

Foto: Anett Roisch