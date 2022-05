Muss ich im Landkreis Börde bei Corona noch immer in Quarantäne?

Die Corona-Zahlen im Landkreis Börde sinken. Was positiv Getestete jetzt wissen müssen und was die Mitarbeiter des Corona-Stabs noch zu tun haben.

Haldensleben - Das Wetter ist gut, die Menschen halten sich mehr im Freien auf: Infektionskrankheiten haben es schwerer, sich auszubreiten. Auch an den Fallzahlen der Corona-Pandemie wird das deutlich. Die 7-Tage-Inzidenz ist gesunken, derzeit liegt sie im Landkreis Börde bei 350,0.

Dies ist zwar eine weitaus positiv stimmendere Zahl als noch vor Wochen – abgehakt ist Corona deshalb trotzdem nicht. Die Pandemie gibt es noch, Vorsicht ist weiterhin geboten. Der Landkreis Börde geht nun aber – nach Empfehlungen von Bund und Land – entspannter mit den Regeln rund um das Coronavirus um.

So wurde beispielsweise die vorgeschriebene Isolations-Zeit für positiv Getestete verkürzt – sie beträgt jetzt nur noch fünf Tage. Außerdem sind nicht mehr nur PCR-Tests als Nachweis einer Corona-Infektion zulässig, sondern auch Antigen-Schnelltests von zugelassenen Teststationen. Auch neu: Arbeitnehmer legen ihrem Arbeitgeber nun direkt das positive Testergebnis vor, denn Quarantäne-Bescheide erstellt der Landkreis Börde nicht mehr.

Kein Quarantäne-Bescheid wird mehr verschickt

Als Quarantäne-Anordnung zählt die neueste Allgemeinverfügung des Landkreises Börde vom 11. Mai. „Aufgrund der Verkürzung der Quarantänezeit auf fünf Tage ist eine zeitnahe Zustellung der Bescheide nicht mehr zu gewährleisten“, erklärt dazu Friederike Hecht, die den Corona-Stab beim Landkreis leitet. Daher habe sich die Verwaltung gegen das Erstellen der Bescheide entschieden.

Ohne das Erstellen der Anordnungen sowie angesichts sinkender Corona-Fallzahlen steht die Frage im Raum, was die Mitarbeiter des Corona-Stabs überhaupt noch zu tun haben. „Für die Mitarbeiter der Verwaltung ändert sich nur dahingehend etwas, dass die Bescheide nicht mehr ausgedruckt und versandt werden müssen. Da es sich um eine meldepflichtige Infektionskrankheit handelt, sind weiterhin alle Meldungen zu erfassen und zu bearbeiten“, klärt Friederike Hecht auf.

Im Pandemiestab seien der Stabsleiterin zufolge außerdem Mitarbeiter aus anderen Bereichen der Landkreisverwaltung beschäftigt. „Mit sinkender Inzidenz werden diese wieder ihren eigentlichen Aufgabenbereichen zugeführt“, sagt Friederike Hecht. Derzeit seien mit der Betreuung der Anrufe rund um Corona, mit dem Schriftverkehr wie auch den Fällen selbst insgesamt noch 22 Mitarbeiter befasst.

Testpflicht für Pflegende

Das ist derzeit für positiv auf Corona getestete Personen wichtig:

Isolation/Quarantäne: Als offiziell an Corona erkrankt gilt, bei wem durch einen PCR-Test oder einen zertifizierten Schnelltest das Virus nachgewiesen wurde. Diese Menschen müssen sich sofort in eine häusliche Isolation begeben. Der Landkreis Börde hat dazu eine Allgemeinverfügung erlassen, die auch ohne Aufforderung gilt. Die Verwaltung verschickt neuerdings keine Quarantänebescheide mehr. Genesenen-Bescheide werden schon seit Wochen nicht mehr versandt – sie sind bei Apotheken und Ärzten erhältlich. Positiv Getestete müssen sich fünf Tage lang isolieren – das gilt ab dem Tag, an dem der positive Test erfolgt ist. Nach fünf Tagen endet die Isolation ohne weiteren Test. Der Landkreis Börde empfiehlt jedoch, sich selbstständig weiter zu testen und die Isolation erst dann zu beenden, wenn der Test eindeutig negativ ist. Diese Anordnung gilt für die allgemeine Bevölkerung, auch für Kinder in Schulen und Kitas.

Beschäftigte in Einrichtungen des Gesundheitswesens, Alten- und Pflegeeinrichtungen, ambulante Pflegedienste und Einrichtungen der Eingliederungshilfe: Mitarbeiter im Gesundheitswesen müssen ebenfalls fünf Tage in Quarantäne. Sie dürfen allerdings erst dann wieder arbeiten gehen, wenn sie mindestens 48 Stunden symptomfrei waren und ein zertifizierter Antigenschnelltest negativ war. Bleibt das Ergebnis positiv, wird die Wiederaufnahme der Tätigkeit für zwei weitere Tage untersagt. Danach ist eine erneute Testung möglich.

Kontaktpersonen (im gleichen Haushalt): Kontaktpersonen im gleichen Haushalt wie eine an Corona erkrankte Person wird empfohlen, sich freiwillig fünf Tage lang abzusondern und täglich selbst zu testen. Für Beschäftigte im Gesundheitswesen, die mit einem positiv auf Corona getesteten Menschen zusammenleben, ist es Pflicht, sich fünf Tage lang testen zu lassen oder selbst zu testen, bevor sie ihre Arbeit antreten.