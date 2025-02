Haldensleben/Westheide. - Es ist kurz vor Mitternacht an einem Junitag vor anderthalb Jahren, als auf einem Grundstück in der Gemeinde Westheide plötzlich ein Feuer ausbricht. Ein Carport brennt. Der Hauseigentümer ist zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause – die Nachbarn der Doppelhaushälfte sind es allerdings schon. Wegen ihres Verhaltens gegenüber den Einsatzkräften in dieser Nacht mussten sie sich nun vor dem Amtsgericht Haldensleben verantworten.

