Nachfrage nach Rufbussen in der Börde wächst

Als Rufbusse sind in der Börde Großraumtaxen im Einsatz.

Haldensleben/Vahldorf. - Rufbusse binden auch die kleinsten Dörfer ans öffentliche Verkehrsnetz an und füllen so eine Lücke im Personennahverkehr ländlicher Gebiete. Immer mehr Landkreise testen Rufbus-Angebote. In der Börde gebe es die Möglichkeit bereits seit 2003, erklärt Dorita Erdmann, Geschäftsführerin der Bördebus Verkehrsgesellschaft mbH .