Naturschutz: Feldhamster in der Börde vom Aussterben bedroht

Haldensleben - Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts galt er als Schädling im Ackerbau – heute ist er vom Aussterben bedroht. Die Rede ist vom Feldhamster. In der Roten Liste für Sachsen-Anhalt wird er in der Kategorie eins geführt, dass heißt, dass er als vom Aussterben bedroht gilt. Zu Arten, die darunter fallen, heißt es im Bericht vom Land Sachsen-Anhalt: „Für sie sind Schutzmaßnahmen in der Regel dringend notwendig. Das Überleben dieser Arten in Sachsen-Anhalt ist unwahrscheinlich, wenn die Gefährdungsfaktoren und -ursachen weiterhin einwirken oder bestandserhaltende Schutz- und Hilfsmaßnahmen nicht unternommen werden beziehungsweise wegfallen. “