Naturschützer aus der Börde blicken besorgt auf Intel-Ansiedlung

Haldensleben - Es soll nicht so sein, wie in Grünheide. Sie wollen die Intel-Ansiedlung nicht verhindern. Darüber sind sich alle befragten Akteure, die sich mit Naturschutz in der Börde und mit Intel befassen, einig. „Aber wir wollen, dass man genau hinschaut, gerade was die Ausgleichsmaßnahmen angeht“, sagt Saskia Jerosch von der Deutschen Wildtier Stiftung.