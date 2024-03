Neues Eigenheimgebiet in Uthmöden: Wann kann auf den Grundstücken gebaut werden?

Haus bauen in der Börde

Zwischen den landwirtschaftlichen Gebäuden und den Wohnhäusern in der Kleegartenstraße in Uthmöden sollen neue Wohnhäuser entstehen.

Uthmöden. - Die Uthmödener interessiert eigentlich nur, wann es an der Kleegartenstraße endlich losgehen kann. Dort stehen bereits Einfamilienhäuser, zugleich findet sich auch ein landwirtschaftlicher Betrieb an der Straße. Zwei Vorhabenträger beabsichtigen, auf der verbliebenen freien Fläche in dem Bereich zusätzlich Eigenheime zu errichten.