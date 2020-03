Ein Puppenspiel wie hier in Bülstringen aufgeführt, soll beim Integrationsprojekt in Wieglitz Junge und Alte, Menschen mit und ohne Behinderung zusammenführen. Foto: Carina Bosse

Wieglitz soll 2020 mit einem Projekt bereichert werden. Mann will mit Bewohnern der Nienstedter Anstalten ins Gespräch kommen

Wieglitz/Bülstringen l Mit einem besonderen Projekt wollen die Wieglitzer in diesem Jahr ihren ohnehin schon reich gefüllten Kulturkalender weiter aufpeppen. Über einen Zeitraum von mehreren Monaten soll ein Integrationsprojekt gestartet werden, das Angelika und Hans-Helmut Huchel beim Gemeinderat in Bülstringen vorgestellt haben. Grund: Die Gemeinderäte sollen aktiver Bestandteil des Projektes werden.

Die Idee dazu entwickelten die Wieglitzer nach einer Fördermittel- und Ideenberatung des Bündnisses „Partnerschaft für Demokratie Landkreis Börde“ in der Landkreisverwaltung in Haldensleben. Dort waren die inhaltlichen und sächlichen Voraussetzungen erläutert worden, wie für Veranstaltungen, die sonst nicht so ohne Weiteres möglich wären, Fördermittel akquiriert werden können. Unter dem Motto „Alle Menschen sind gleich - Vielfalt tut gut“ sollen in Wieglitz gleich drei Veranstaltungen in einem Zeitraum von mehreren Monaten starten.

Zum Auftakt im Mai steht die Begegnung des Nachwuchses der Gemeinde mit den Gemeinderäten im Mittelpunkt eines Nachmittages. Zum Gesprächsangebot, um sich gegenseitig kennenzulernen schwebt Angelika Huchel vor, dass gemeinsam eine Bank gebaut, gestaltet und bemalt werden soll, sozusagen eine Dorfgemeinschaftsbank, die in Wieglitz zentraler Kommunikationstreffpunkt werden könnte. Mit einer Dorfbegehung in Wieglitz könnten Anregungen einhergehen, die die Wieglitzer den Ratsmitgliedern zur Umsetzung mit auf den Weg geben.

Einweihung Mitt Juni

Wird die Bank an diesem Maitag nicht fertig, kann sie bis Mitte Juni zum Abschluss gebracht werden. Dann nämlich soll die Einweihung der Bank auf dem Kirchplatz an der letztjährig frisch gepflanzten Fichte im Ortszentrum von Wieglitz erfolgen. Schwerpunkt des zweiten Treffens bildet eine Zirkusvorstellung unter der Kuppel des Zirkus Bonini. Die integrative Einrichtung für Menschen mit Behinderungen aus Calvörde war bereits erfolgreich zu Gast in Wieglitz und würde mit einem lustigen Programm für Unterhaltung und anschließend auch Begegnung sorgen.

Der dritte Teil der Reihe soll im September gestartet werden. Die Einladung an die Calvörde ist bereits ausgesprochen. Gemeinsam sollen die vorherigen Gesprächsrunden ausgewertet werden. Bei Kinderkarussell, Spielen, Kaffeetrinken und einem mehrfach mit Erfolg aufgeführten Puppenspiel aus Leipzig sind alle willkommen, die Interesse am kulturellen Leben in Wieglitz zeigen. Als Wunsch, so Angelika und Hans-Helmut Huchel, würde sich ergeben, dass im nächsten Gemeinderat wieder ein Wieglitzer einen Sitz erhält. Darum ging es bei der Idee auch um Lust machen auf ehrenamtliche kommunale Arbeit.

„Unsere Unterstützung ist euch sicher“, sagte Bülstringens Gemeindeoberhaupt Sven Fahrenfeld (UWG) mit einem Nicken aus der Ratsrunde . „Der Erfolg der vorangegangenen Jahre gibt euch recht“, so der Bürgermeister. Es sei lobenswert, mit welchem Engagement in Wieglitz das kulturelle Leben am Laufen gehalten werde. Alle zögen an einem Strang und bringen die verschiedensten Angebote auf die Beine.