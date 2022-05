Neues Stadtentwicklungskonzept für Haldensleben fertiggestellt

Seit 2020 arbeitet die Stadt mit einem Planungsbüro aus Leipzig an einem neuen Stadtentwicklungskonzept. Nun ist es fertig - und beinhaltet ganze 90 Projekte. Schwerpunkte liegen etwa auf der Mittellandpromenade und der Funktionsachse Altstadt.

Haldensleben - Das neue Stadtentwicklungskonzept für Haldensleben ist fertig. Am Donnerstagabend wurde es den Stadträten und interessierten Bürgern in der Kulturfabrik vorgestellt. Nun gibt es nur noch eine Hürde für das sogenannte Integrierte Stadtentwicklungskonzept Haldensleben 2030: Die Stadträte müssen darüber am 3. März abstimmen.